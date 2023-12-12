Автоинспекторы помогли водителю, застрявшему на трассе в сильный мороз (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя помогли мужчине, у которого заглохла машина на трассе в 35-градусный мороз. Инцидент произошел на первом километре дороги Ивдель – Лесозавод.

Автоинспекторы при патрулировании заметили стоящий на обочине легковой автомобиль с замершими стеклами. Оказалось, что у водителя сломался датчик уровня топлива. Машине не хватило бензина, и двигатель заглох. Сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль до ближайшей заправки. Там водитель заправил машину и поблагодарил инспекторов Олега Забельникова и Владислава Перевертова за неравнодушие. Мужчина сказал, что без их помощи в такой сильный мороз один бы он не справился.

Сильные морозы в Свердловской области продолжатся еще один день. Экипажи ДПС продолжают патрулировать трассы региона и оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации на дороге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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