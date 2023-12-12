Полицейские нашли двух нелегальных мигрантов в «Гринвиче»

В ходе вчерашнего рейда в «Гринвиче» полицейские проверили порядка 60 иностранных граждан. Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

«Выявлено два гражданина, нарушивших миграционные правила пребывания на территории нашей страны. Один из них привлечен к административной ответственности по статье 18.8.1 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания» и по статье 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил». Второй гражданин также привлечен к ответственности по статье 18.11 КоАП РФ. Собранные материалы представители МВД направят в районный суд для принятия соответствующего решения», – прокомментировал Горелых.

По словам представителя МВД, такие рейды будут продолжены и в дальнейшем во всех свердловских муниципалитетах по плану и внепланово, в зависимости от оперативной обстановки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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