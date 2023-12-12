Осужден налетчик, трижды неудачно грабивший банк

Житель Екатеринбурга приговорен к 9,5 годам строгого режима за три неудачных разбойных нападения на отделения банка.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, 26-летний молодой человек первый раз пошел «на дело» 8 октября 2022 года. Для конспирации он надел медицинскую маску и перчатки. В отделении банка на территории Орджоникидзевского района налетчик направил на сотрудников предмет, похожий на пистолет, потребовал открыть кассу и отдать ему деньги.

В это время в кассе находилось более 4,7 млн рублей и свыше 1 тыс. долларов США. Работник банка, не видевший разбойника, изнутри открыл дверь кассового помещения, но, обнаружив напавшего, отступил назад и закрыл дверь изнутри. Налетчик понял, что ограбление не удалось, и скрылся.

Вторую попытку мужчина совершил 16 ноября 2022 года в отделении банка по ул. Декабристов. Он действовал по той же схеме, но ему снова не удалось попасть в кассу: сотрудники ему не открыли. Опасаясь задержания, мужчина скрылся.

В третий раз, 17 ноября 2022 года, злоумышленник снова пришел в банк в Орджоникидзевском районе – с тем же результатом.

Осужденный свою вину не признал. В суде он заявил, что не собирался красть деньги, а просто хотел напугать сотрудницу банка, с которой у него раньше произошел конфликт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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