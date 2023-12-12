У пожарных появилась своя часовня (ФОТО)

У пожарных из Екатеринбурга появилась своя часовня – во внутреннем дворе главного управления МЧС России по Свердловской области. Строительство часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» взял на себя Фонд святой Екатерины.

«Это праздник для всех нас, и это чудо – часовню построили меньше, чем за полгода. Это чудо, потому что каждый спасатель, каждый сотрудник МЧС сегодня имеет возможность поставить свечу, помолиться о своем здоровье и о своих близких, совершить эту молитву именно в доме Господа Бога нашего», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Часовню действительно возвели всего за несколько месяцев, строительство началось в июле, а сегодня чин освящения провел митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений. «Слово «спасатель» всего лишь одной буквой разнится от слова «спаситель». Господь хранит каждого из нас, а вы сохраняете тех людей, которые рядом с нами живут. Это священное служение», – обратился владыка Евгений к сотрудникам МЧС.

На таинство пришли начальник регионального управления Виктор Теряев и замглавы федерального министерства Алексей Серко.

«У нас всегда была защитница Богородица Неопалимая Купина, всегда оберегала и пожарных, и спасателей. Хочу сказать от имени руководства МЧС России большое спасибо тем, кто приложил все усилия для того, чтобы эта часовня была сегодня здесь. В мире есть всего три профессии, которые несут добрые дела, – это врач, учитель и пожарный-спасатель. Это те, кто делают только добрые дела, и от которых очень многое зависит», – сказал Алексей Серко.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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