Екатеринбуржец угнал чужую машину, потому что замерз идти пешком

Сильные уральские морозы стали причиной угона автомобиля в Екатеринбурге. По крайней мере, именно так пояснил свой поступок полицейским мужчина, подозреваемый в этом преступлении.

История началась с того, что в отделение полиции № 14 обратилась 40-летняя местная жительница, у которой пропал автомобиль Nissan Note. Сумму причиненного ущерба потерпевшая оценила в 400 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в ночь с 8 на 9 декабря она начала прогревать машину, но быстро замерзла и ушла спать, оставив ключи в замке зажигания. Утром горожанка обнаружила, что машина исчезла.

Оперуполномоченные вскоре нашли пропавшую иномарку на ул. Коммунистической, напротив дома № 151а, а также изобличили подозреваемого в хищении авто местного жителя. Тот отпираться не стал. Мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, пояснил, что на улице было холодно, он хотел доехать до дома, а чужой автомобиль в этот момент был заведен и открыт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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