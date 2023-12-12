Героям Советского Союза, РФ и Труда будут платить по 30 тысяч рублей в месяц

Свердловчане, награжденные высшими государственными наградами СССР и РФ, будут ежемесячно получать денежные выплаты в размере 30 тысяч рублей из регионального бюджета.

Такой законопроект внесен в заксобрание Свердловской области. Предполагается, что выплаты будут получать люди, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней или орденом Трудовой Славы трех степеней.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время в Свердловской области проживает 30 человек, имеющих такие награды. На реализацию закона в 2024 году с учетом расходов на доставку ежемесячной денежной выплаты потребуется 10 млн 951 тысяча 632 рубля (30 получателей * 30 000 рублей * 12 месяцев * 1,01404).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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