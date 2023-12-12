В региональном МЧС впервые показали монумент, который появится у главного управления (ФОТО)

В Свердловском управлении МЧС России впервые показали, как будет выглядеть монумент, который строят на пересечении улиц Радищева и Московской. Презентацию заместителю главы министерства чрезвычайных ситуаций России Алексею Серко провел руководитель областного управления Виктор Теряев.

Комплекс будет состоять из трех скульптур, символизирующих прошлое и настоящее пожарных и спасателей. Надпись под первой гласит «Богу хвала, ближнему – защита», под второй – «Все для фронта, все для Победы», а под третей – девиз МЧС России – «Предотвращение. Спасение. Помощь». Первая фраза, кстати, тоже была девизом пожарных, но до 1917 года – и в полной версии она звучит как «Богу хвала, Отечеству (в некоторых источниках – царю) слава, ближнему защита».

Скульптурный комплекс должен появиться, по предварительным данным, в следующем году весной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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