Приехавшие по вызову врачи скорой помощи нашли в доме двух умерших женщин (ФОТО)

В частном доме в поселке под Сухим Логом обнаружены тела двух пожилых женщин – 90-летней матери и 69-летней дочери. Тревогу подняли сотрудники скорой помощи.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, накануне днем дочь приехала навестить мать, обнаружила ее без сознания и вызвала скорую помощь. Когда медики прибыли по адресу, им никто не открыл. Тогда медработники связались с родственниками женщин и попросили их открыть дверь, чтобы узнать, что случилось. Обеих хозяек дома нашли мертвыми.

«При осмотре дома установлено, что в доме имеется печное отопление, печь работает на газу. Задвижка на вытяжной трубе в момент осмотра была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа, который, предварительно, и стал причиной смерти обеих женщин», – рассказали в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что признаков криминала в ситуации не усматривается. «Не исключено, что вьюшка в дымоходе была закрыта хозяйкой для сохранения тепла. Сейчас представители МВД во взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета опрашивают соседей, родственников погибших женщин и сотрудников компании, которая осуществляла установку газового оборудования в данном доме», – сообщил Горелых.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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