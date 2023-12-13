Аномальные морозы на Урале отступают

Действие предупреждения об аномальных морозах в Свердловской области заканчивается сегодня, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Минувшая ночь на севере региона была теплее предыдущей на 10-15 градусов. На юге области холода смягчились менее заметно: ночная температура воздуха достигала -33 °C, на крайнем юго-западе были морозы до -39°, что всего на 4-8 градусов выше, чем ночью 12 декабря.

По данным синоптиков, во второй половине недели мороз будет умеренным. С 14 по 17 декабря температура воздуха будет отставать от нормы уже не на 13-20°, а всего на 3-6°: ночью ожидается -18…-24 °C, лишь на крайнем юго-западе Свердловской области ближайшей ночью до -31°. Температура днем будет -12…-17°. Снегопады вероятны лишь в северных районах Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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