В МЧС и РПН напомнили, как выбирать и использовать новогоднюю пиротехнику

Перед началом новогодних каникул важно подумать о том, чтобы они прошли не только весело, но и безопасно. Как правильно выбирать праздничную пиротехнику, рассказали на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов и начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

По данным специалистов РПН, в среднем требованиям безопасности не соответствует около 18% пиротехники. Самое распространенное нарушение – отсутствие необходимой маркировки или сопроводительной документации. Покупать такую продукцию рискованно: продавец не может гарантировать, что она безопасна, если нет точной информации о производителе. Нельзя также брать такой товар «из-под полы» или покупать пиротехнику, на которой нет инструкции на русском языке. Насторожить покупателя должны также резкий запах или поврежденная упаковка.

Алексей Веселов рассказал, что на начало декабря в Свердловской области действовало около 30 точек розничной продажи пиротехники, но в ближайшие дни ожидается «взрывной» рост количества таких магазинов – примерно в 10 раз. Уведомлять надзорные органы о начале продажи такой продукции продавцы не обязаны, если размещение самого магазина было ранее согласовано с местной администрацией. Тем не менее специалисты пожарного надзора и РПН регулярно проверяют качество пиротехники в торговых предприятиях.

После покупки пиротехники рекомендуется сохранить чек или товарный чек. Если что-то пойдет не так, это сильно облегчит работу надзорным органам, а возможно, поможет выявить партию некачественного товара и спасти кого-то от несчастного случая. В случае если продавец отказывается выдавать чек, лучше отказаться от покупки.

Также, по мнению специалиста МЧС, не лучшая идея – покупать пиротехнику дистанционно, на маркетплейсах. Законом это не запрещено, но механизмы проверки качества продукции для таких случаев не предусмотрены.

К самому использованию пиротехники тоже существуют определенные требования. Даже изделия первого класса опасности, такие как бенгальские огни, лучше зажигать вне помещения, тем более это относится к изделиям второго и третьего классов. Нельзя доверять запуск пиротехники детям или взрослым, находящимся в нетрезвом состоянии. Следует быть осторожными в небольших и узких дворах – иногда запущенная пиротехника попадает в открытые форточки или на балконы соседям. Впрочем, отметил Алексей Веселов, на Урале таких случаев практически не бывает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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