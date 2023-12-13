Эксперт по защите прав потребителей рассказала о вероятности появления фальшивых куриных яиц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не зафиксировано ни одного случая продажи фальшивых куриных яиц в магазинах. Более того, специалисты по защите прав потребителей пока даже не получали подобных жалоб от уральцев.

«Мне кажется, что вероятность появления такого товара у нас крайне мала. Несмотря на продолжающийся мораторий на проверку предпринимателей, все-таки у нас работает система маркировки товаров «Честный знак», есть ветеринарный и санитарный надзор», – сообщила на пресс-конференции директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

О фальшивых куриных яйцах из Китая пользователи соцсетей начали писать еще несколько лет назад. Блогеры утверждают, что если разбить искусственное яйцо, то белок и желток слипнутся в одну массу, кроме того, желток через некоторое время посинеет. Если фальшивое яйцо сварить, то желток будет оставаться эластичным и упругим, тогда как настоящий куриный желток крошится.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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