C начала отопительного сезона в пожарах погибли 19 человек

С начала отопительного сезона в Свердловской области при пожарах в жилых домах пострадали 83 человека, их них 19 погибли.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Алексей Веселов. По его словам, чаще всего люди погибали от нарушения правил использования электроприборов, в том числе обогревателей – 15 человек. Еще четыре жизни унесли пожары, возникшие из-за неправильной эксплуатации печного оборудования.

Чаще всего причиной пожаров в жилых домах становится неосторожное обращение с огнем. Таких случаев – более половины. Еще 22% пожаров возникают из-за возгорания электроприборов, 10% – из-за печного оборудования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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