Владимир Якушев: экономика регионов УрФО показала свою устойчивость

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что в 2023 году экономика уральских регионов доказала свою эффективность и стабильность.

«Экономика регионов УрФО в текущем году продемонстрировала свою устойчивость. Мы полностью адаптировались. Сейчас важно продолжать работать над формированием технологического суверенитета и перенастраивать рынки сбыта», – цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Округ выделяется сразу по нескольким направлениям. Например, по росту оборота розничной торговли УрФО занимает первое место в России. Динамика ввода жилья опережает общероссийскую. К началу ноября на Урале было введено почти 7 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья, что превышает показатели предыдущих двух лет за тот же период. Индекс обрабатывающей промышленности демонстрирует положительную динамику.

На заседании в полпредстве Владимир Якушев акцентировал внимание уральских депутатов и сенаторов на том, что главные усилия исполнительной и законодательной власти должны быть сосредоточены на выполнении указа президента Российской Федерации о национальных целях развития России до 2030 года.

«Целью наших усилий всегда должны быть жители регионов Уральского федерального округа. Каждый должен ощущать, что его жизнь улучшилась, а возможности увеличились», – отметил полпред.

На заседании также обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия между законодательной властью и органами власти регионального и муниципального уровня в Уральском федеральном округе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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