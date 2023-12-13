Массовое ДТП на Московской – движение в сторону Юго-Запада встало (ФОТО)

В час пик на улице Московской случилась авария с участием нескольких автомобилей. Движение транспорта в этом месте полностью блокировано.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на сходе с моста на Московской в районе примыкания улицы Хасановской случилось массовое ДТП. На участке выезда с прилегающей территории столкнулись три легковых автомобиля, почти полностью перегородив движение из города в сторону Юго-Запада. На месте работают два экипажа ГИБДД.

Ситуацию усугубляет автомобиль «Вольво», заглохший на левой полосе моста , в 30 метрах от съезда.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube