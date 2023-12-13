Массовое ДТП на Московской – движение в сторону Юго-Запада встало (ФОТО)

В час пик на улице Московской случилась авария с участием нескольких автомобилей. Движение транспорта в этом месте полностью блокировано.
Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на сходе с моста на Московской в районе примыкания улицы Хасановской случилось массовое ДТП. На участке выезда с прилегающей территории столкнулись три легковых автомобиля, почти полностью перегородив движение из города в сторону Юго-Запада. На месте работают два экипажа ГИБДД.
Ситуацию усугубляет автомобиль «Вольво», заглохший на левой полосе моста , в 30 метрах от съезда.
Екатеринбург, Елена Васильева
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