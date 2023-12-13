Интерес свердловчан к нейросетям вырос в 3,5 раза

Жители Свердловской области проявляют повышенный интерес к искусственному интеллекту. За год мобильный трафик сервисов нейросетей вырос почти втрое, а аудитория пользователей сайтов по работе с ИИ в Екатеринбурге увеличилась в 3,5 раза. К такому выводы пришли аналитики Yota, исследуя big data за 2022 и 2023 годы.

Чаще всего нейросетями пользуются молодые уральцы. Аудитория пользователей от 26 до 35 лет выросла в три раза, а интерес к ИИ среди школьников и студентов от 14 до 20 лет увеличился в 9,3 раза. Если в среднем россияне проводят за созданием контента на ИИ-сайтах 59 минут в месяц, то в Екатеринбурге этот показатель выше и составляет 61 минуту.

Самыми популярными нейросетями оказались «Шедеврум», Kandinsky и Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. Также в первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw. Активнее всего свердловчане качали сгенерированные картинки, тексты и музыку в марте – в этом месяце трафик на соответствующие сайты вырос по сравнению с прошлым годом в 10 раз. Стоит отметить, что в исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки – например, Midjourney и Yandex GPT.

«Основные пользователи нейросетей в России – люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте – абоненты 46-55 лет (18%). Мужчины чаще женщин пользуются ИИ-сайтами – они составляют 59% аудитории таких сервисов», – рассказали в пресс-службе мобильного оператора «Мегафон».

Также аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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