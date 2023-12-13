В Екатеринбурге задержали ночных похитителей автомобильных зеркал

Полиция задержала троих жителей Екатеринбурга, подозреваемых в массовом хищении автомобильных зеркал. Злоумышленники по ночам снимали запчасти с иномарок, чтобы продать их в других регионах России.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, мужчин задержали во время очередной криминальной вылазки. По адресам их проживания провели обыски. Правоохранители обнаружили инструменты, которые предположительно использовались для кражи запчастей. В офисном помещении, которое арендовали подозреваемые, полицейские нашли и изъяли 350 автомобильных зеркал.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов их противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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