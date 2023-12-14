В Первоуральске отец похитил двухлетнюю дочь у матери: обоих объявили в розыск (ФОТО)

В Свердловской области 36-летний Исмаил Ибрагимов похитил свою двухлетнюю дочь, которая по решению суда должна проживать с мамой. Местонахождение ребенка неизвестно, садик она в данный момент не посещает, в больницу отец не обращался. Мужчину и девочку объявили в розыск.

По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Свердловской области, Исмаил Ибрагимов по решению суда должен был передать двухлетнюю Мию ее матери для совместного проживания. Но отец забрал ребенка и скрылся: место проживания обоих неизвестно. «Отсутствует официальная информация о посещении ребенком детского сада и медицинских учреждений», – сообщили приставы.

В декабре судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск Мии Ибрагимовой. Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просят сообщить в Первоуральское отделение судебных приставов ГУ ФССП России по Свердловской области следующим телефонам: 8-3439-240989, 8-901-8526355, 8-922-1450001, osp43@r66.fssp.gov.ru.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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