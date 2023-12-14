Женщина потеряла крупную сумму, связавшись мошенником-рецидивистом (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан ранее неоднократно судимый житель Барнаула, который обманом завладел деньгами своей новой знакомой. В полиции подозревают, что жертв у мошенника может быть больше.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Орджоникидзевского района. Недавно она познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился Сергеем, они начали общаться. Через некоторое время женщина попросила его помочь ей продать старый автомобиль и купить новый. Мужчина согласился, и спустя два дня «Шевроле» потерпевшей был продан через интернет-сервис. На карточку заявительницы поступили вырученные 500 тысяч рублей. В этот же день, 31 октября, женщина передала новому другу 475 тысяч для покупки нового Hyundai Solaris, который он ей обещал приобрести до 23 ноября. Но после этого «Сергей» перестал появляться и выходить на связь.

Злоумышленника удалось разыскать. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый за хранение и использование поддельных документов, растрату, грабеж, кражи и мошенничество житель Барнаула Алтайского края. Он признался, что полученные от женщины деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Полиция просит граждан, которые, возможно, тоже пострадали от действий фигуранта, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(343)356-42-15 (дежурная часть отдела полиции № 15) либо 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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