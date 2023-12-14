Каток «Северное сияние» откроется 16 декабря

В парке Маяковского снова открылись для посетителей 17-метровая горка и лыжная база. Они были временно закрыты в период морозов. В ближайшие выходные дирекция парка планирует открыть каток «Северное сияние». Если позволит погода, будут работать городские мастерские и аттракционы.

В субботу в 7:30 на катке даст мастер-класс чемпионка мира по синхронному катанию Екатерина Коваль. В 8:00 будут показательные выступления спортсменов Федерации фигурного катания Свердловской области. Вечерняя программа на катке начнется в 18:15. В медиарубке «Северного сияния» обещают концерт-трибьют Бритни Спирс и Dj-сет от Nickолаич & Kenar. Горожан встретят аниматоры на коньках и в костюмах.

Музыкальное сопровождение на катке будет каждые выходные декабря: трибьюты и диджеи – по субботам, классическая музыка – по воскресеньям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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