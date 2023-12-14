Количество полисов каско в Свердловской области выросло на 16% из-за роста продаж китайских машин

В Свердловской области за девять месяцев 2023 года было заключено более миллиона договоров каско и ОСАГО, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом автомобилисты стали чаще оформлять автокаско: количество таких полисов выросло на 16%. Причин – несколько.

«В первую очередь, на фоне расширения предложения продукции отечественного и китайского автопрома выросли продажи, в том числе в кредит, новых машин. Каско на них оформляют по условиям банков, – отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. – Во-вторых, растет доля застрахованных подержанных автомобилей. Собственники стараются переложить на страховые компании расходы на возможный восстановительный ремонт, учитывая подорожание услуг автосервисов, запчастей и самих автомобилей. В этом сегменте по-прежнему пользуются популярностью недорогие программы автострахования с ограниченным набором рисков».

При этом количество урегулированных страховых случаев по каско и ОСАГО в Свердловской области снизилось за тот же период на 9% – с 55 до 50 тысяч. Эксперты объясняют это тем, что в прошлые годы было оформлено меньше полисов. При этом суммы выплат выросли на 8%, до 5,3 млрд рублей. Это связано с увеличением стоимости ремонта из-за подорожания автозапчастей, а также укрупнением размера выплат в связи с распространением франшиз, по которым страхователь самостоятельно оплачивает небольшие убытки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube