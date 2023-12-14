«Вывозим же!» – российские фермеры рассказывают о десятилетии под санкциями (ФОТО, ВИДЕО)

Весной 2024 года исполнится десять лет с момента введения первых антироссийских санкций. Тогда в ответ на действия Запада наша страна ввела продуктовое эмбарго, запретив импорт некоторых товаров – и открыв дорогу отечественным предпринимателям. С тех пор в стране появились сотни крестьянско-фермерских хозяйств и новых товаропроизводителей. На протяжении этих десяти лет государство помогает им развиваться, чтобы они, в свою очередь, укрепляли продовольственную безопасность большой страны.

Проект «Вывозим же!», созданный РИА «Новый День» при поддержке Института развития интернета, – своеобразное резюме этих 10 лет. В нем сами фермеры рассказывают, каким был для них этот период, как они справляются с новыми санкциями и каким видят импортозамещение в перспективе. В проекте немало удивительных историй – про выдержку, смекалку и способность россиян не сдаваться в любых условиях. За последние два года, когда новые санкции поставили крест на поставках сырья и оборудования из-за рубежа, многие фермеры стали искать варианты замены и, буквально, переоткрывать для себя отечественных производителей. Коснулось это всего – упаковки, сельхозтехники, кормов и удобрений. Глобальный поворот к внутреннему рынку во всех сферах – от услуг до производства – произошел в том числе благодаря финансированию со стороны государства. Стартапы, гранты, субсидии – фермеры рассказывают, к каким мерам поддержки они прибегали, чтобы развить и расширить свой бизнес, перестроить на «отечественные рельсы» оборудование и заполнить белые пятна по поставкам сырья.

Кроме того, герои проекта делятся лайфхаками, практическими советами по ведению фермерского хозяйства, по приготовлению, выбору или производству продуктов.

Съемки проходят на Урале, Северо-Западе, Кавказе и Алтае, в Прикамье и в других регионах страны.

Смотреть выпуски проекта можно в группах «Нового Дня» на в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», на платформах Rutube, YouTube и «Дзен». Из уже 12 вышедших серий, которые посмотрели более 1,2 млн человек, вы узнаете о производстве аутентичного французского сидра в Ленинградской области, о разведении буйволов в Дагестане, фермерском цветоводстве в Сибири, переселении стада ангусов с одного континента на другой и многом другом. Уже вышедшие материалы получили большой отклик от читателей и зрителей – россияне в комментариях спрашивают, где купить корову и с чего начать свое дело будущему цветочному фермеру.

Съемки проекта продолжаются. Впереди – серии о кофе российской обжарки, крафтовом, соках по советскому ГОСТу, итальянском мороженом с челябинской пропиской, киберферме и многом другом.

Российские фермеры о десятилетии под санкциями – смотрите видео на нашем канале

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