Екатеринбуржцев научат выживать на трассе в 40-градусный мороз

Екатеринбуржцев научат выживать в суровых условиях, например, если на малопроезжей трассе в 40-градусный мороз заглохло авто.

«Самостоятельно выбираться в такой ситуации опасно, проще дождаться эвакуации, это означает, что нужно будет как-то согреваться и готовить пищу на костре в течение примерно суток», – говорят в школе тактической медицины и первой помощи «Спасти жизнь».

Там объясняют, что для выживания в таких суровых условиях человек должен уметь ориентироваться на местности, в том числе с помощью бумажной карты и аналогового компаса, разбивать лагерь, разводить костер в любых погодных условиях, вязать узлы, а также согреваться даже в сугробе, чтобы дождаться помощи живым.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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