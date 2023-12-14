«Прекрасное место для появления новой жизни», – что пишут о роддомах Екатеринбурга мамы

В Екатеринбурге есть шесть «бесплатных» роддомов – тех, где пациенток принимают по полисам ОМС. Областной перинатальный центр, НИИ охраны материнства и младенчества, роддома больниц № 14 и № 40 и два акушерских стационара Екатеринбургского клинического перинатального центра.

Почти четверть всех детей, которые появились на свет в Свердловской области в этом году – 23%, – родились в двух акушерских стационарах ЕКПЦ, на Комвузовской и на Дагестанской. При этом народные рейтинги у этих роддомов, несмотря на большой поток рожениц, высокие, 4,9 балла и 4,3 балла из 5 возможных в сервисе «Яндекс.Отзывы». Многие мамы выбирают эти роддома и дважды, и трижды. «Вторые роды. Самый лучший роддом. Врачи просто офигенные все! Низкий вам поклон», – пишет Марина Маликова.

«Прекрасное место для появления новой жизни! Два раза доверяла рождение своих детей этому центру и специалистам. Не пожалела ни разу. Чисто, аккуратно. Все-все очень вежливые, терпеливые. Нет ощущения, что ты заставляешь людей работать», – считает Екатерина Рыбак.

«Я – мамочка троих деток! Врачи – внимательные, добрые и заботливые, а особенно профессионалы своего дела! Это самое важное», – рассказывает Екатерина Валькова.

В ЕКПЦ берутся и за простые роды, и за сложные – экстренное кесарево сечение, поворот младенца в утробе матери, в том числе отрабатывая манипуляции на специальном оборудовании, что позволяет в итоге сохранить здоровье и мамам, и малышам, что полностью соответствует задачам нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

Отметим, в этом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал программу по повышению рождаемости в регионе. Среди мер на ближайшие семь лет – диспансеризация женщин в возрасте 15-38 лет, адресная помощь беременным, индивидуальное дородовое сопровождение, повышение доступности медпомощи бесплодным парам, матпомощь студентам-родителям, выплаты в размере 200 тысяч рублей многодетным взамен бесплатного земельного участка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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