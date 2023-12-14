«Волонтерство – это философия добрососедства и взаимовыручки»: мэр города наградил лучших волонтеров (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил лучших волонтеров уральской столицы и рассказал о планах на следующий год. В рамках торжественного приема впервые прошла дискуссия «Волонтерство как смысл жизни».

По словам Алексея Орлова, оперативность и своевременная помощь волонтеров во многом помогает государственным спецслужбам. Добровольцы оказывают не только адресную помощь, но и вносят серьезный вклад в создание благополучной среды Екатеринбурга. Также мэр города отметил работу тех, кто занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов в зону СВО. «Волонтерство – это философия добрососедства и взаимовыручки. И это командная работа. Именно волонтеры являются ключевой опорой, на которых строится гражданское общество. И сегодня Екатеринбург – это город молодых, современных, целеустремленных созидателей», – поделился Орлов.

Олимпийский чемпион по бобслею и посол Всемирного фестиваля молодежи-2024 Дмитрий Труненков, принимавший участие в дискуссии, рассказал, что к 2030 году в России будет около 20 миллионов волонтеров. Он отметил, что Екатеринбург может стать молодежной столицей России: «Город провел множество всероссийских и международных мероприятий и стал одним из ресурсных центров по привлечению и подготовке волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи «Сириус» в Сочи, куда подано уже более 300 тысяч заявок. В будущем хотелось бы видеть Екатеринбург молодежной столицей России».

Также Труненков поделился с молодыми ребятами, насколько важно помогать нуждающимся людям и как это качество определяет их в жизни: «Вы находились там не потому, что вам заплатят деньги, а потому, что вы хотите также быть частью чего-то хорошего, полезного. Самое главное – это определяет вас как личность в будущем, потому что вы не преследуете только корыстные цели, а обращаете внимание на эмоциональную часть своей жизни и внутренние эмоциональные потребности. И я уверен, что у каждого из нас, у каждого человека в нашей жизни есть что-то, что зовет нас к чему-то доброму, к чему-то светлому».

В уральской столице действует более 400 волонтерских объединений, в них состоят более 90 тысяч жителей города. Алексей Орлов отметил помощь волонтеров, которые помогают курировать и городские мероприятия. Он проанонсировал значимые события, для которых в следующем году понадобится помощь добровольцев: «Ночь музеев» и «Ночь музыки», фестиваль байкеров в июне, Всемирные игры дружбы, в которых будут задействованы новый дворец водных видов спорта и легкоатлетический стадион «Калининец».

Также мэр города рассказал о скорой закладке молодежной капсулы времени. «Определим знаковое место с молодежью, где бы они хотели ее заложить, и соберем предложения о том, что бы хотела оставить молодежь в 2024 году. Реализовать эту идею хотим весной следующего года», – поделился Алексей Орлов.

В конце приема специальными дипломами и благодарственными письмами главы Екатеринбурга были награждены 7 наставников добровольцев, 7 лидеров волонтерских объединений, 7 организаций за вклад в развитие волонтерского движения и еще 7 – в номинации «Своих не бросаем».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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