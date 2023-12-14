В Екатеринбурге построят выезд с Московского тракта на Объездную дорогу

Мэр города Алексей Орлов подписал постановление о реконструкции Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги. В рамках проекта будут построены две полосы движения шириной 3 метра и тротуары до 2,5 метра.

«Будет обеспечен отсутствующий сейчас выезд с тракта на Объездную дорогу. Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети – 1 тысяча 309 метров. Планируется строительство двух полос движения шириной 3 метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метра», – сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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