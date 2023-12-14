Екатеринбуржцы смогут бесплатно пройти диспансеризацию с онкоскринингом

16 декабря екатеринбуржцы смогут пройти бесплатный профилактический осмотр для выявления семи локализаций рака.

Онкоскрининг пройдет в двух больницах города:

– ЦГКБ № 1 – улица Декабристов, 15;

– ЦГКБ № 24 – улица Академика Шварца, 14г.

«У обратившихся будет возможность посетить стоматолога, дерматолога, маммолога, пройти УЗИ щитовидной железы, осмотр хирурга для ранней диагностики колоректального рака. Специально для мужчин – обследование на злокачественные новообразования предстательной железы», – сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам медиков, обследования у дерматолога и маммолога проводятся дважды, поскольку рак кожи и рак груди – наиболее распространенные онкопатологии.

Все виды обследования доступны жителям Екатеринбурга от 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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