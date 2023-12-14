В свердловские муниципалитеты закупят автобусы вместо маршруток

Губернатор Евгений Куйвашев поручил закупить больше вместительных автобусов для свердловских муниципалитетов.

«По поручению президента было выделено беспрецедентное финансирование, и мы запросили это финансирование, нам выделено 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку 300 автобусов. Они пойдут, естественно, во все города нашей области. Они закроют до 10% потребности автопарка. Я прошу самым внимательнейшим образом отнестись к вовлечению этого транспорта в транспортную систему того или иного населенного пункта. Подчеркиваю, это задача каждого главы», – сказал Евгений Куйвашев в ходе прямой линии.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства Свердловской области, вместо микроавтобусов будут закуплены автобусы среднего класса (на 12 больше, чем прежде) и большого класса (на 4 больше).

Новые единицы общественного транспорта закупают Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. В проект также включен Байкаловский муниципальный район, который закупит автобусы.

Уже до конца года автобусы начнут поступать в муниципалитеты, а до марта 2024 года весь новый общественный транспорт должен выйти на маршруты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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