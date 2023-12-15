В Лесном жители 72 домов остались без отопления из-за ДТП (ФОТО)

В закрытом городе Лесном грузовик повредил компенсатор тепловой сети. В результате аварии часть поселка Таежный осталась без отопления.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, авария случилась накануне около 17:00 на улице Культуры. «В связи с повреждением приостановлено теплоснабжение 72 домов в пос. Таежный, в том числе 12 многоквартирных и 60 частных домов. В настоящее время последствия устраняются коммунальными службами города. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление жилищных прав граждан», – рассказали в надзорном ведомстве.

В областном УГИБДД добавили, что 37-летний водитель автомобиля «МАЗ7953Е7» при движении не учел габариты транспортного средства. В результате аварии мужчина не пострадал.

Лесной, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube