В Талице семья фермеров восстановила упадочное перепелиное хозяйство, превратив его в успешный бизнес

В селе Талица домохозяйка Лариса Берстенева и ее супруг за четыре года возродили перепелиное хозяйство, переживающее не лучшие времена. Совсем недавно здесь держали всего тысячу птиц, а сейчас – около 15 тысяч.

Перепелиная ферма в Талице досталась руководителю большого аграрного хозяйства Валерию Берстеневу фактически случайно: она входила в состав сельхозугодий, которые глава крестьянского фермерского хозяйства выкупил для выращивания зерновых. Что делать с перепелиной фермой, Берстеневы долго не думали – решили поднимать и развивать. За дело взялась супруга Валерия Лариса.

Женщина призналась, что начинать было сложно, потому что долгое время она была домохозяйкой, и никаких знаний в области птицеводства у нее не было. «Но глаза боятся, а руки делают. Самостоятельно изучала теорию по содержанию птицы. Постаралась сохранить действующих сотрудников, перенимала их опыт. И мне очень помогала сестра супруга, она по образованию зоотехник, – рассказала Лариса Берстенева. – Восстанавливали ферму буквально из руин: ремонтировали производственные, бытовые и холодильные помещения. Но справились быстро, на это ушло фактически два года. Параллельно велась работа с генофондом, поэтапно завозили инкубационное яйцо новых пород, чтобы обновить кровь и улучшить поголовье. Старались отбирать лучшие породы мясных и яичных перепелов».

Модернизацию, ремонт оборудования – все делали за счет собственных средств. Большую часть оборудования на ферме сохранили, но полностью обновили инкубатор на 4 тысячи яиц (всего их два). Сейчас выводимость высокая – от 75 до 85%. Когда молодняк дорастает до репродуктивного возраста, птиц распределяют по породам и переводят на автоматизированную линию.

Сегодня на ферме уже 15 тысяч перепелов. Породы самые разнообразные: есть и смокинги, и американские белые, и маньчжурские, и японские серые, и даже породы мясо-яичных фениксов. За последние два года фермерам удалось увеличить объем производства мяса с 15 до 22 центнеров в год, а перепелиного яйца – более чем до 2,5 миллиона в год. Причем яйца, которые несут птицы на ферме в Талице, крупнее обычных. Все дело – в рационе. «Совместно с Богдановичским комбикормовым заводом был разработан рецепт кормов на основе рецептуры 70-х годов советского времени, по которому их специально для нас изготавливают без антибиотиков, ГМО и вредных токсических веществ», – пояснила Лариса Берстенева.

Управляющая фермой признается, что разведение перепелов – довольно сложный бизнес. Главная проблема в том, что у этой птицы короткий репродуктивный период – всего 3-9 месяцев, потом снижается производительность у несушек (у куриц, например, он длится 2 года). То есть фактически каждый год нужно обновлять поголовье и делать это единовременно. А это большие и финансовые, и трудовые затраты. Кроме того, корма для перепелок стоят дорого, а когда в отношении России ввели санкции, они стали еще дороже.

«Были сложности с поставками премиксов и сои, в результате цены на корма сильно выросли, с 25 до 36 тысяч за тонну. Было тяжело, но мы оставили прежнюю рецептуру кормов. Сейчас цены откатились до 29 тысяч, стабилизировались, стало полегче», – говорит Лариса Берстенева.

В планах у Берстеневых развивать этот бизнес и дальше. Сейчас ферма работает с оптовыми покупателями, с местными торговыми сетями, розницей и ресторанами Екатеринбурга. Проблем с реализацией продукции нет. Спрос высокий, сегодня он даже превышает возможности фермы. Поэтому Лариса планирует увеличивать поголовье. А еще – продолжит развивать гастротуризм. Есть идея организовать коллаборации с известными поварами и рестораторами, специализирующимися на аутентичной уральской кухне.

Подробности – в видео на нашем канале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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