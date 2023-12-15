В Свердловской области в ДТП пострадали водитель и 8-летний ребенок

В Нижнем Тагиле накануне в результате столкновения автобуса и легковой машины пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, в семь часов вечера на Восточном шоссе, 10в, при развороте водитель автобуса не предоставил преимущество Kia Rio, который двигался в прямом направлении, вследствие чего случилось столкновение.

В результате аварии 8-летняя девочка и водитель иномарки получили травмы различной степени тяжести.

Автоинспекторы установили, что в автобусе маршрута № 105 Нижний Тагил – пос. Синегорский пассажиров не было, водитель двигался на автозаправочную станцию.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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