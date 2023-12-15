Синоптики рассказали о причинах дымки в Екатеринбурге

Синоптики уральского гидрометцентра рассказали о причинах дымки и запаха гари в городе.
«Выбросы транспорта могут скапливаться у поверхности земли, образуя дымку. Особо высоких концентраций нет, чтобы констатировать, что это смог, поскольку погоду пока определяет антициклон и слабый ветер. Предупреждение о неблагоприятных условиях действует по сегодняшний вечер, поскольку антициклон отступает и давление понижается, поэтому мы рассчитываем, что в эти выходные ситуация несколько изменится», – рассказали в гидрометцентре.
На территории Свердловской области до 20:00 часов 15 декабря прогнозируются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение действовало с 6 декабря.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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