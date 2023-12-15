Екатеринбуржцы недоумевают по поводу вида главной пешеходной улицы (ФОТО)

В Екатеринбурге главная пешеходная улица – Вайнера – преобразилась перед новогодними праздниками. Правда, не в лучшую сторону. На это обратили внимание горожане.

«Вайнера и так выглядит, скажем прямо, на любителя, а сегодня превратилась в грязное нечто. Это точно центр третьего в России города?» – недоумевает жительница города Екатерина.

Напомним, в конце ноября мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее новогоднее оформление. Традиционно в нем участвует бизнес-предприниматели украшают фасады, входные группы, витрины, дворы и общественные пространства. «Украшение родного города – неотъемлемая часть новогоднего волшебства, способ подарить праздничное настроение жителям и гостям уральской столицы», – говорил мэр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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