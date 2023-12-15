В Екатеринбурге зальют 164 катка

Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по количеству катков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника управления спорта Людмилу Фитину, по плану в 8 районах Екатеринбурга зальют 164 катка – их общая площадь составит почти 230 тысяч квадратных метров.

Ближайшими конкурентами Екатеринбурга являются Красноярск, где есть 130 плоскостных сооружений, и Челябинск – со 124.

В основном катки обустроят во дворах многоквартирных домов (35), около школ (42) и в общественных пространствах. Более ста катков пригодны для игры в хоккей. Почти все можно посетить бесплатно.

В каждом из районов Екатеринбурга оборудовано не менее 15 ледовых площадок:

– Академический – 15;

– Верх-Исетский – 23;

– Железнодорожный – 15;

– Кировский – 15;

– Ленинский – 20;

– Октябрьский – 31;

– Орджоникидзевский – 20;

– Чкаловский – 25.

Полный список адресов можно посмотреть в специальном разделе на сайте администрации. Площадки будут добавлять в список по мере открытия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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