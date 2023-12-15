В Свердловской области на президентских выборах не будет голосования в палатках

Свердловский избирком не планирует применять передвижные пункты голосования во время президентских выборов-2024.

«Это дополнительная форма голосования, которая может проводиться 15 и 16 марта. Но в Свердловской области передвижных пунктов не будет. Мы решили, что это нецелесообразно, и к тому же требует дополнительных затрат. Все-таки для наших избирателей привычнее голосовать на участках в комфортных условиях. В отдаленных территориях будет проводиться досрочное голосование, оно охватывает порядка 10 тысяч человек. Также есть удобный сервис «Мобильный избиратель» и ДЭГ», – рассказала председатель свердловского избиркома Елена Клименко на встрече с журналистами.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Для избирателей, проживающих в отдаленных поселениях, будут предложены передвижные пункты голосования в виде палаток. Кроме того, для жителей семи регионов России доступны две дополнительные формы голосования: на придомовой территории и в передвижных избирательных участках, оборудованных в специальных автобусах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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