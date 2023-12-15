Водитель, в пьяном виде сбивший пешеходов, проведет в колонии 8 лет

Алапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Корелина, по вине которого в аварии погибли два пешехода.

По данным прокуратуры Свердловской области, 2 ноября 2022 года в поселке Верхняя Синячиха водитель «Лады» в состоянии алкогольного опьянения потерял контроль над управлением транспорта, выехал на встречку и наехал на двух пешеходов – 61-летнего мужчину и 62-летнюю женщину, которые погибли на месте происшествия.

После ДТП Корелин покинул и свой автомобиль, и место происшествия.

Суд признал его виновным согласно пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения». Осужденный отрицал, чтоб был пьян.

«Алапаевский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, суд взыскал с Корелина 2 миллиона рублей. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, а также был замечен в употреблении спиртных напитков за рулем.

Алапаевск, Дарья Деменева

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