Выехал на встречку и задавил пешехода: пьяного гонщика осудили на 6 лет

Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Верхнего Тагила Алексея Лихачева, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 25 марта водитель не учел, что вечером в пасмурную погоду видимость на дороге ограниченная, выехал на встречку и прилегающую обочину. При этом он ехал со скоростью не менее 80 км/час. На обочине он наехал на 42-летнего пешехода, который от травм, не совместимых с жизнью, скончался на месте.

«В результате судебного заседания Лихачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Кировградский городской суд назначил Алексею Лихачеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, c лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев», – рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, суд взыскал с осужденного свыше 2,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Верхний Тагил, Дарья Деменева

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