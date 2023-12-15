В Красноуфимске годовалый малыш умер от удара током, оборвав новогоднюю гирлянду (ФОТО)

В Красноуфимске маленький мальчик, которому не исполнилось еще и года, умер от удара электрическим током. Пока мама готовила еду на кухне, мальчик потянулся к новогодней гирлянде и оборвал провода. Когда мама зашла в комнату, ребенок уже не дышал. Семья – благополучная.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел накануне в 11 часов утра. 41-летний папа был на работе, 35-летняя мама была дома и отлучилась на кухню, чтобы приготовить обед. Маленький Дима, увидев красивые светящиеся фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге произошел обрыв проводки, и ребенка убило током. Прибывшие врачи, к большому сожалению, не смогли спасти малыша.

«Семья, в чей дом постучалась беда, полная, на учете в ПДН не состоит. Мама работает помощником воспитателя в детском саду, но сейчас находится в декретном отпуске. У отца с матерью, кроме погибшего мальчика, есть еще двое сыновей, 2007 и 2020 г.р.», – рассказал Валаерий Горелых.

Следственным отделом по городу Красноуфимску СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. По итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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