Боец из Екатеринбурга стал спортсменом года

В Москве на ежегодной премии Союза ММА России сегодня подвели итоги года. Екатеринбуржец Петр Грыдин из Академии единоборств РМК был признан «Спортсменом 2023 года». На это звание претендовали еще 20 человек из мужской и молодежной сборных.

«Такое событие впервые в моей жизни. Это не только мое достижение, но и достижение моего тренера Георгия Тамоева, моего менеджера Дмитрия Гопина, команды РМК, всех моих соперников, которые создавали мне трудности. Благодаря всему этому я становился лучше. Спасибо всем, кто болел, переживал, наблюдал», – сказал Петр.

Он выступает в одной из самых конкурентных весовых категорий – 61,2 кг. В этом году Петр стал чемпионом России, чего не удавалось еще ни одному спортсмену из нашего региона. Сейчас боец входит в состав сборной России в легчайшей весовой категории. Он тренируется вместе с командой «Архангел Михаил», куда входят в том числе Петр Ян, Иван Штырков, Марина Мохнаткина и другие именитые бойцы ММА.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube