Под Верхней Пышмой водитель насмерть сбил пешехода (ФОТО)

На 21 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (Верхнепышминский район) иномарка насмерть сбила человека.
Как сообщили в ГИБДД, трагедия случилась в пятницу в 20:35. Водитель автомобиля «Мазда CX-5», мужчина 1967 г.р., сбил 22-летнего мужчину-пешехода, который вышел на дорогу в темное время суток.
Известно, что погибший житель Краснотурьинска работал в Верхней Пышме сварщиком, собирался уехать домой на выходные на попутном автомобиле, который должен был забрать его с автодороги.
Водитель за рулем 20 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 17 раз. Мужчина пояснил, что он ехал по левой полосе, увидел пешехода, выбежавшего на дорогу, и не успел затормозить.
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.
Верхняя Пышма, Елена Владимирова
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