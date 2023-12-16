Под Верхней Пышмой водитель насмерть сбил пешехода (ФОТО)

На 21 км автодороги Екатеринбург – Ни­жний Тагил – Серов (Верхнепышминский район) иномарка насмерть сбила человека.

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Как сообщили в ГИБДД, трагедия случилась в пятницу в 20:35. Водитель автомобиля «Мазда CX-5», мужчина 1967 г.р., сбил 22-летнего мужчину-пешехода, который вышел на дорогу в темное время суток.

Известно, что погибший житель Краснотурьин­ска работал в Верхн­ей Пышме сварщиком, собирался уехать дом­ой на выходные на попутном автомобиле, который должен был забрать его с автодо­роги​.

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Водите­ль за рулем 20 лет, ранее к администра­тивной ответственнос­ти за нарушения ПДД привлекался 17 раз. Мужчина пояснил, что он ехал по левой полосе, ув­идел пешехода, выбежавшего на дорогу, и не успел затормозить.

​По факту ДТП сотрудн­ики органов внутре­нних дел проводят расследование.​

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Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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