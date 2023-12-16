В Нижнем Тагиле ликвидируют крупный порыв на теплотрассе (ФОТО)

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте сегодня прорвало старый участок магистральной теплотрассы диаметром 800 мм.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев доложил губернатору Евгению Куйвашеву, что на данный момент завершена откачка воды, обнаружено место порыва.

«Все дома, находящиеся в зоне аварии, переведены на резервное теплоснабжение. Продолжается дежурство сотрудников управляющих компаний», – сообщили в ДИПе.

Ранее Владислав Пинаев сообщил в соцсетях, что без отопления временно остались два жилых дома на улице Юности.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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