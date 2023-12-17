В Екатеринбурге на смену морозам придет оттепель

После 40-градусных морозов на Урал придет потепление: с 21 декабря воздух прогреется до плюсовых температур. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин.

«В воскресенье влияние антициклона на погоду в Свердловской области практически закончится. В последующие дни погоду в регионе будет определять обширный циклон с центром в районе Кольского полуострова. Свердловская область расположится в теплой части этого циклона, тепло в регион будет поступать с юго-западными воздушными потоками, что приведет к повышению температуры воздуха вплоть до оттепелей», – отметил Алексей Пулин.

По его словам, температура с каждым днем будет повышаться на 4-5 градусов и 21 числа достигнет отметки +2°С.

Сегодня в уральской столице ожидается небольшой снег, ветер до 8 м/с. Температура днем -12..-14°С, ночью -17..-19°С.

Температура в ближайшие дни:

18 декабря ночью -14°С, днем -12°С;

19 декабря ночью -13°С, днем -8°С;

20 декабря ночью -10°С, днем -3°С;

21 декабря ночью -3°С, днем +2°С;

22 декабря ночью 0°С, днем -2°С.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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