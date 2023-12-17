В центре Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал парень

В Екатеринбурге из окна 16-этажного комплекса апартаментов «Артек» выпал молодой человек. Инцидент случился сегодня около 11 утра.

По данным e1.ru, парня занесли внутрь здания и вызвали бригаду скорой помощи и полицию. По словам очевидцев, когда молодого человека заносили в помещение, он еще дышал. Однако помочь ему медики уже не смогли – мужчина скончался.

Как сообщает «4 канал», перед смертью молодой человек успел увидеться со своим другом. «Пришел к нему в гости с утра, он сказал: «Мне нужно выйти в окно». Я его держал, держал», – рассказал знакомый.

На данный момент, людей просят не заходить в здание, где лежит труп, а идти через другой вход. На месте происшествия дежурит полиция.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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