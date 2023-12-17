Петру Яну назначили соперника – бой уже в марте

Экс-чемпион UFC Петр Ян из команды «Архангел Михаил» проведет свой следующий поединок 10 марта в Майями на турнире UFC 299. Его соперником станет Сонг Ядонг из Китая, заявил президент организации Дана Уайт.

Напомним, в UFC Петр провел четыре титульных боя. Последний из них – в марте 2023 года, после чего спортсмен брал паузу на восстановление.

Ядонг выступает в UFC в 2017 года, он занимает седьмую строчку рейтинга UFC, а Петр – пятую.

Екатеринбург, Елена Сычева

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