В Свердловской области в ДТП пострадали 5 человек

В Свердловской области на 2 км автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово» в аварии пострадали 5 человек, среди которых трое – несовершеннолетние.

Инцидент произошел сегодня около 13 часов. 18-летний водитель «Lada», выбрав небезопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

«В результате происшествия водитель и 4 пассажира легкового автомобиля, трое из которых подростки 16 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь», – сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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