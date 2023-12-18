Женщина пойдет под суд за попытку убийства уже третьего сожителя

Жительница Березовского в третий раз пойдет под суд за нападение на человека с ножом. Прежде она уже убила одного из своих сожителей и тяжело ранила другого.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, первый раз женщину осудили за убийство в 2007 году, она провела в колонии 8 лет. После освобождения она поссорилась со следующим сожителем и в ходе поножовщины нанесла тяжкий вред его здоровью. За это ее приговорили к лишению свободы на срок 4 года 1 месяц.

Освободившись по УДО, она вернулась в Березовский, где неофициально устроилась работать дворником в одну из организаций ЖКХ, и даже попыталась вновь создать семью, сойдясь с очередным мужчиной.

Однако в июле 2023 года 52-летняя женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом, которым в этот момент резала пиццу. Мужчина был ранен в живот и выжил только благодаря своевременной помощи. Уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемой грозит до 10 лет колонии.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube