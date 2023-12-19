Сегодня – день Николая Чудотворца

19 декабря православные христиане отмечают память одного из самых известных, любимых и особо почитаемых в народе святых – Николая Мирликийского Чудотворца. Имя этого святого прославилось во многих странах. За помощью и поддержкой к Николаю-Угоднику обращаются не только христиане, но и представители других конфессий. Верующие говорят, что этот святой приходит на помощь всякому человеку. Святого Николая очень любят дети. Народная любовь к святителю даже породила миф о том, что святой Николай – прообраз Санта Клауса и Деда Мороза. Однако ортодоксальные христиане говорят, что это всего лишь красивые легенды. Сам святой не имеет отношения к этим новогодним персонажам. Святитель Николай родился в городе Патаре Ликийской области. С ранних лет вел благочестивую жизнь, был кротким, незлобивым, любил людей. Став священником, а потом и епископом, святитель Николай помогал своей пастве в житейских нуждах, особенно заступался за бедных и бездомных. Добрые дела святитель Николай делал втайне. На Руси Николай Угодник стал прообразом деда Мороза. В память о святом принято класть подарки детям под елку на Рождество.

Во всех действующих храмах Екатеринбургской епархии сегодня вечером и завтра утром пройдут праздничные службы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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