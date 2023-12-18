В МЧС рассказали, почему опасно ходить по льду Городского пруда даже после морозов

Сотрудники МЧС предостерегли жителей Екатеринбурга от прогулок по замерзшему Городскому пруду. Толщина льда на водоеме составляет 15 сантиментов, но над ледяным слоем образовался незамерзший слой воды. Это свидетельствует о непрочной структуре льда, и есть риск провалиться в воду.

«На Городском пруду есть несколько опасных мест, где можно провалиться под лед даже зимой, поскольку там происходит сброс теплых вод. Это район плотины, ДИВСа, театра драмы и несколько других», – пояснили сотрудники центра ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области.

Вдоль береговой линии размещены запрещающие знаки, но горожане все равно выходят на акваторию городского пруда, чтобы сократить путь. Накануне спасатели провели очередной рейд: они разъясняли прохожим об опасности непрочного льда и раздавали памятки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube