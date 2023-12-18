Теплослав и Капелька из «ЭнергосбыТ +» поздравили детей Верхней Пышмы с Новым годом (ВИДЕО)

Дети из Верхней Пышмы стали гостями необычной елки: поздравить их с наступающим Новым годом пришли сказочные персонажи Теплослав и Капелька из Свердловского филиала «Энергосбыт+». Праздник двора состоялся в рамках акции «Т Плюс – родному городу».
«Т Плюс» поздравляет с Новым годом
И ребята, и их родители приняли участие в играх на свежем воздухе и смогли ответить на вопросы викторины о том, откуда в наших домах берутся свет и тепло, а также как правильно поступать в различных ситуациях, связанных с потреблением ресурсов.
Ольга Волкова, руководитель пресс-службы Свердловского филиала «ЭнергосбыТ+», рассказала: «В такой морозный день особенно ценятся тепло и уют в наших домах. Поэтому сегодня мы на нашем празднике рассказали ребятам, что тепло приходит не просто так, что за этим стоит огромный труд ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний».
Традиционные персонажи праздников «Т Плюс», директор Энергограда Теплослав и Капелька, рассказали детям, как вести себя так, чтобы тепло оставалось безопасным. Малышам объяснили, почему нельзя бегать у открытых люков, подходить к трубе теплотрассы, если из нее вытекает вода, нельзя трогать электрические провода.
Пришли на праздник и Дед Мороз со Снегурочкой, которые принесли детям новогодние подарки.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев
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