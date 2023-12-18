Полицейские, избившие мужчину в лесопарке за то, что он спросил который час, пойдут под суд

В Екатеринбурге будут судить двух сотрудников ППС, которые избили мужчину за то, что он спросил который час. Полицейские скрутили потерпевшего у подъезда на улице Ползунова, провели досмотр, надели наручники и вывели в лесопарк. Там инспекторы избили свою жертву, а затем отвезли в больницу и в отделение полиции. Обвиняемым грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 13 августа у подъезда дома № 34ж на улице Ползунова. Мужчина подошел в инспектору и полицейскому ППС, чтобы спросить время, а потом стал общаться на отвлеченные бытовые темы. Непонятно, почему полицейские скрутили мужчину, провели личный досмотр с осмотром вещей, а затем надели на него наручники и посадили в отсек для задержанных в служебном автомобиле. Никакие протоколы, необходимые по закону, при этом не были составлены.

Мужчину вывезли в Калиновский лесопарк, вытащили из машины и избили. «Обвиняемые нанесли множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей потерпевшего. В результате указанных преступных действий мужчине причинены телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. После совершения данных действий сотрудники полиции вновь незаконно поместили потерпевшего в отсек для задержанных служебного автомобиля, после чего доставили его сначала в учреждение здравоохранения, а затем в отдел полиции», – рассказали в прокуратуре.

Сотрудники ППС обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц по предварительному сговору». Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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