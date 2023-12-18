«Уральские авиалинии» открыли продажи субсидированных билетов на 2024 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год. Из Екатеринбурга улететь можно будет в Благовещенск, Хабаровск, Калининград и другие города с 1 января по 31 декабря.

Субсидированные билеты доступны по маршрутам:

• Из Благовещенска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и обратно

• Из Владивостока в Минводы, Екатеринбург, Иркутск, Сочи и обратно

• Из Хабаровска в Екатеринбург, Минводы, Сочи и обратно

• Из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург и обратно

• Из Читы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно

• Из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург и обратно

• Из Калининграда в Екатеринбург и Жуковский и обратно

• Из Иркутска в Сочи и обратно

В пресс-службе «Уральских авиалиний» напомнили, что правом на субсидию могут воспользоваться: дети до 11 лет включительно, пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп, пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи. В соответствии с постановлением правительства РФ, один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может приобрести максимально 4 авиабилета по субсидированным маршрутам.

Полный список направлений, а также подробная информация о том, как и где купить субсидированные билеты – на сайте авиакомпании.

Количество билетов ограничено.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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