российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 декабря 2023, 12:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Уральские авиалинии» открыли продажи субсидированных билетов на 2024 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов по субсидированным тарифам на 2024 год. Из Екатеринбурга улететь можно будет в Благовещенск, Хабаровск, Калининград и другие города с 1 января по 31 декабря.

Субсидированные билеты доступны по маршрутам:

• Из Благовещенска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и обратно

• Из Владивостока в Минводы, Екатеринбург, Иркутск, Сочи и обратно

• Из Хабаровска в Екатеринбург, Минводы, Сочи и обратно

• Из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург и обратно

• Из Читы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно

• Из Южно-Сахалинска в Санкт-Петербург и обратно

• Из Калининграда в Екатеринбург и Жуковский и обратно

• Из Иркутска в Сочи и обратно

В пресс-службе «Уральских авиалиний» напомнили, что правом на субсидию могут воспользоваться: дети до 11 лет включительно, пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп, пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи. В соответствии с постановлением правительства РФ, один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может приобрести максимально 4 авиабилета по субсидированным маршрутам.

Полный список направлений, а также подробная информация о том, как и где купить субсидированные билеты – на сайте авиакомпании.

Количество билетов ограничено.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Туризм,